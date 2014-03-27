Пуля в теле Музычко была выпущена из оружия, которое находилось в его руке - МВД

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов.

«Криминалисты сделали вывод, что обе пули - одна, вынутая из левой части груди Музычка, и вторая, которую медики изъяли из средней трети плеча раненого бойца спецподразделения ГУБОП МВД «Сокол», - выпущены из оружия, которое находилась в руке Музычко», - подчеркнул Евдокимов.

Как сообщал УНИАН, тело Музычка с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта близ села Бармаки возле Ровно.

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Евдокимов заявил, что Музычко смертельно ранили из его собственного оружия во время проведения спецоперации спецподразделением УБОП «Сокол» на территории Ровенской области по задержанию членов организованной преступной группы.

Милиция возбудила уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки главы МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОП «Сокол».