Россия приняла Крым в свой состав: ключевые заявления Путина

Этому предшествовало выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием, в котором он объяснил причины такого решения.

О крымском "референдуме"

По словам Путина, данные о том, что 96% высказалось за воссоединение с Россие более чем убедительны, сообщает РИА Новости.

"В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Крым — это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Крым в сердце и сознании людей был и остается неотъемлемой частью России", - заявил Путин.

О крымских татарах и языках

Также президент РФ во время выступления затронул вопрос крымских татар: "Был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно: от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей и, прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю".

При этом Путин пообещал крымским татарам восстановление их прав и реабилитацию "их доброго имени".

"Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме. Это их общий дом, их малая родина и будет правильно, если в Крыму будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский", - подчеркнул Путин.

О решении Хрущева передать Крым в состав Украины

По его словам, Крым был и остается неотъемлемой частью России, а решение Хрущева и расспад "большой страны" СССР охарактеризовал как драматические события.

"Перед этим бессильны и время и обстоятельства, все исторические перемены. В 1954 году в состав Украины передали Крым и заодно и Севастополь. Инициатором был лично глава ЦК Компартии Хрущев. Что им двигало, пусть разбираются историки. Вопрос решили в кулуарах, в нарушение всех конституционных норм. Людей просто поставили перед фактом. Мы все понимаем, что это решение воспринималось как формальность. Тогда невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе. Мало кто понимал весь драматизм происходящего (распад СССР. — прим. ред.). Многие надеялись, что СНГ станет новой формой государственности, ведь обещали и общую валюту и общее экономическое пространство", - заявил Путин.

О ситуации в Украине и "приспешниках Бандеры"

По мнению президента Российской Федерации, главными "исполнителями переворота" в Украине стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты, а к власти пришли "приспешники Бандеры".

Читайте такжеПутин: Законной власти в Украине нет, к министрам можно попасть с разрешения "боевиков Майдана""Они готовили госпереворот, они планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход пошли погромы, убийства, террор, главными силами были националисты, русофобы и антисемиты. Именно сегодня рассматривается законопроект о пересмотре языковой политики, ущемляющий права национальных меньшинств. Правда спонсоры и кураторы сразу одернули их. Они люди умные и понимают, к чему приведут попытки построить этнически чистое украинское государство. О самом факте существования закона умалчивается, но уже ясно, что буду делать современные приспешники Бандеры, ясно что легитимной власти до сих пор нет", - подчеркнул Путин.

По его словам, легитимной исполнительной власти в Украине до сих пор нет - "разговаривать не с кем". Также Путин заявил, что попасть на прием к некоторым министрам можно только с разрешения "боевиков с Майдана".

Об отношениях с Украиной

Также Путин заявил, что хочет, чтобы Украина была сильным государством. Кроме того, он рассказал, что русские в Украине страдали от перманентного кризиса и ждали перемен: "Власть их достала, опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось отношение к своему народу. Они доили Украину, боролись за финансовые потоки. При этом их мало интересовало, как живут граждане страны".

О международном праве

По словам Путина, никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из документов Совбеза ООН. Также он считает, что международная практика не содержит запрета на провозглашение независимости.

"Это даже уже не двойные стандарты, это удивительный цинизм. Нельзя все так грубо подверстывать под свои интересы", - возмутился президент РФ.

"Опять процитирую (декларация, принятая США в связи с ситуацией в Косово. — прим. ред.): "Декларации о независимости могут нарушать внутреннее законодательство, однако это не означает, что это нарушение международного права". Сами написали, протрубили, нагнули всех, а теперь возмущаются. Действия крымчан четко вписываются в эту инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским, украинцам, крымским татарам в Крыму", - заявил Путин.

Также он поблагодарил украинских военных на территории Крыма.

"Если бы силы самообороны Крыма вовремя не взяли бы ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. А знаете, почему их не было? Против народа и его воли воевать трудно или практически невозможно. Я хочу поблагодарить тех украинских военнослужащих, которые не пошли на кровопролитие и не запятнали себя кровью

О международных санкциях

"Нам угрожают санкциями, но мы и так живем в ряде ограничений. У нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России продолжается и сегодня. Нас пытаются сдвинуть в угол за то, что мы не лицемерим и называем вещи своими именами. Но все имеет предел" - прокомментировал веденные против РФ санкции Путин.

Он призвал "прекратить истерику", отказать от риторики холодной войны и признать, что у России есть национальные интересы, "которые нужно учитывать и уважать".

"При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с понимаем подошел к нашим шагам в Крыму. Признательны Китаю, руководство которого рассматривает ситуацию вокруг Крыма во всей ее исторической полноте", - заявил президент РФ.

О разделе Украины

Также Путин заявил, что РФ не будет посягать на территориальную целостность Украины.

"Мы всегда уважали территориальную целостность Украины, в отличие от тех, кто расколол страну. Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Крым будет, как и был веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Крым — это наше общее достояние, это стратегическая территория должна находиться под устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским", - подчеркнул он.

О сотрудничестве с НАТО

Также Путин рассказал о своем отношении к НАТО.

"Мы не против сотрудничества с НАТО, но мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, на наших исторических территориях. Я не могу себе представить, чтобы мы ездили в гости в Севастополь к натовским морякам — они отличные ребята, но пусть лучше приезжают в гости в наш Севастополь", - подчеркнул он.