О болезни Медведько будет узнавать аппарат ВР
Яценюк дал поручение
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поручил аппарату Верховной Рады выяснить вопрос, касающийся болезни генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал на пресс-конференции.
По его словам, «аппарат ВР получил такое поручение и до следующей пятнице у нас будет полная информация, которая или подтвердит, или опровергнет соответствующую болезнь генпрокурора».
В то же время он добавил, что думает, что «он (А.МЕДВЕДЬКО – УНИАН) действительно болен», и именно поэтому, по его словам, речь не шла о рассмотрении вопроса о недоверии генеральному прокурору.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что любой кадровый вопрос, «как ставился, так и будет ставиться исключительно в соответствии с требованиями регламента».
Он подчеркнул, что все кадровые вопросы будут проходить через профильный комитет, а также через регламентный комитет ВР.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «каждый человек, которого будут освобождать или назначать на должности, будет иметь возможность выступить и ответить на вопросы».
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, 16 января в одной из столичных больниц А.МЕДВЕДЬКО был прооперирован.