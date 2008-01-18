Яценюк закрыл заседание ВР

Заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее заседание состоится 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что все обвинения по поводу подписания им письма относительно НАТО являются безосновательными.

По его словам, «сначала понапринимали законы конституционным большинством, поподписывали, а Председатель ВР только подтвердил, что данные законы есть».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что именно он настоял на включении в заявление пункта о том, что решение о вступлении в НАТО может быть принято лишь после проведения референдума.

По его словам, «теперь начинаются определенного рода спекуляции».

Он также выразил надежду что к пятнице, 25 января, будет достигнут консенсус.

Председатель ВР также допустил, что судя по всему, у депутатов «нет желания работать».

«Я разочарован, откровенно говоря этим, глубоко поражен, и надеюсь, что к следующей пятнице придем к консенсусу и будем рассматривать законопроекты», - подчеркнул он.