Марчук увидел, что Тимошенко сделала выводы

Назначение Григория НЕМЫРИ вице-премьером по европейской интеграции переведет разговоры о членстве Украины в НАТО в практическое измерение.

Такое мнение высказал 18 января в интервью радио «Свобода» экс-министр обороны Украины Евгений МАРЧУК.

«Долгое время (я имею в виду последние 1,5-2 года) в Украине невозможно было точно сформулировать, кто же занимается евроатлантическим направлением, поскольку в правительстве один лишь министр иностранных дел не может реализовывать эту проблему, поскольку дипломатии в этой сфере 5%, проблем Министерства обороны 15%, а все остальное, 80% - права человека, судебная система, свобода слова, рыночная экономика и так далее», сказал Е.МАРЧУК.

Поэтому он положительно оценил назначение Г.НЕМЫРИ вице-премьером по европейской интеграции. По мнению Е.МАРЧУКА, это назначение может перевести разговоры о членстве Украины в НАТО в практическое измерение. Он отметил, что, когда Юлия ТИМОШЕНКО была главой правительства в первый раз, была сокращена именно должность вице-премьера, занимавшегося вопросами евроинтеграции.

По поводу мнения России относительно возможного вступления Украины в НАТО, бывший глава Минобороны отметил, что «намного правильнее» было бы найти такую формулу работы с Россией, чтобы «максимально смягчить, в крайнем случае, хотя бы понимание Россией, почему мы так поступаем, чтобы в переговорных процессах этот вопрос был одним из основных».