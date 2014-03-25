В МИД не исключают продолжения переговоров между Дещицей и Лавровым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лубкивский заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

“Это скорее возможно”, - отметил Лубкивский.

На вопрос, когда именно состоится встреча Дещицы и Лаврова, Лубкивский сказал: “Как можно скорее и когда будет возможно”.

“Продолжается переговорный процесс, и он не опирается на конкретные даты. Как только дата будет понятной и будет уместно ее обнародовать, мы проинформируем общественность”, - сказал Лубкивский.Читайте такжеЛавров пообещал Дещице, что Россия не нападет на Восточную Украину

Как сообщал УНИАН, встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и РФ состоялась 24 марта в рамках Саммита по вопросам ядерной безопасности 2014 в Гааге.

На встрече стороны обменялись позициями и оценками относительно нынешнего кризиса в украинско-российских отношениях и российской агрессии в Крыму.

В частности, Дещица выразил протест относительно решения российской стороны об аннексии территории Крыма и заверил, что Украина продолжает рассматривать Крым как неотъемлемую часть своей территории.

Также сторонами была достигнута договоренность о недопущении дальнейшей эскалации ситуации в Крыму, а также в восточных и южных областях Украины, что могло бы привести к человеческим жертвам.Читайте такжеДещица о встрече с Лавровым: Ничего нового, старая риторика

Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия не намерена использовать военную силу в восточных и южных областях Украины.

Также главы МИД договорились о проведении экстренных консультаций на уровне Министерств иностранных дел и Министерств обороны двух стран в случае обострения ситуации.