Украина не изменит безъядерный статус и найдет способы защитить свою территорию - Дещица

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Саммита по вопросам ядерной безопасности в Гааге (Королевство Нидерланды).

Дещица заявил, что 20 лет тому назад Украина лишилась запасов ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, территориальной целостности и независимости со стороны государств, которые подписали Будапештский меморандум, – США, Великобритании и России.

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По его словам, внезапная и неспровоцированная агрессия России и аннексия ею Крыма не только поставили под угрозу суверенное будущее Украины, но и заставили многих задуматься о целесообразности следования безъядерному примеру Украины.

В то же время Дещица заявил, что, несмотря на появление политических призывов в Украине к восстановлению арсенала ядерного оружия, наше государство последовательно будет соблюдать взятые на себя международные обязательства и не намерено менять свой безъядерный статус. «Украина будет искать другие способы укрепления собственной безопасности и защиты территориальной целостности и независимости, в частности в коллективном формате», - подчеркнул он.