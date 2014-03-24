В Минобороны не планируют топить собственные корабли в Донузлаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника Главного командного центра ВСУ Александр Розмазнин.

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“Скажу откровенно - нет, мы такую возможность не рассматриваем”, - сказал он, отметив, что в данное время украинским военным морякам удается защищать свои корабли.

В то же время Розмазнин выразил надежду, что очень скоро под давлением международного сообщества на Россию заблокированные корабли, как и другую технику, удастся вывести.

Как сообщалось, российские военные затопили несколько своих кораблей, заблокировав выход украинских кораблей и судов из Донузлава.

22 марта российские военные захватили корабли Военно-морских сил Украины "Славутич" и "Вінниця" и подводную лодку "Запоріжжя". Ранее был захвачен украинский корвет "Тернопіль" в Севастополе.

Вместе с тем сегодня, 24 марта, украинским военным морякам удалось вывести военные корабли “Костянтин Ольшанський” и “Черкаси”.

В частности, по словам руководителя Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислава Селезнева, украинским военным морякам удалось отбить попытки штурма этих двух судов и, несмотря на сопротивление со стороны российских военных, маневрируя, удалось вывести корабли на рейд на Донузлаве.

Также пытаются вырваться из ловушки, в частности, средний десантный корабль "Кіровоград", корвет "Вінниця" и тральщик "Чернігів".