Верховная Рада возьмется за Добкина и Кернеса
10:07, 18 января 2008Политика
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В кулуарах - портрет Кушнарёва, свеча, цветы
|Михаил ДОБКИН
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня ВР планирует ратифицировать Устав организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.
Также предусматривается рассмотреть вопрос о прекращении полномочий народных депутатов Украины, которые перешли на работу в исполнительную власть.
В кулуарах ВР, возле сессионного зала, на столе стоит портрет Евгения Кушнарёва в траурной рамке, перед портретом зажжена свеча и цветы.
Как известно, вчера, 17 января, исполнился год со дня гибели народного депутата Украины пятого созыва от Партии регионов Е.Кушнарёва. Вчера в Харькове прошли мероприятия по почтению памяти умершего.
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