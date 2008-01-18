Верховная Рада возьмется за Добкина и Кернеса

Верховная Рада Украины планирует сегодня создать временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств, касающихся фактов нарушения Конституции и законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при исполнение ими служебных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня ВР планирует ратифицировать Устав организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Также предусматривается рассмотреть вопрос о прекращении полномочий народных депутатов Украины, которые перешли на работу в исполнительную власть.

В кулуарах ВР, возле сессионного зала, на столе стоит портрет Евгения Кушнарёва в траурной рамке, перед портретом зажжена свеча и цветы.

Как известно, вчера, 17 января, исполнился год со дня гибели народного депутата Украины пятого созыва от Партии регионов Е.Кушнарёва. Вчера в Харькове прошли мероприятия по почтению памяти умершего.