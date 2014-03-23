Джемилев уверяет, что массового оттока людей с территории Крыма не наблюдается
21:40, 23 марта 2014Политика
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Массового оттока людей с территории Автономной республики Крым не наблюдается.
Джемилев уверяет, что массового оттока людей с территории Крыма не наблюдается
Об этом заявил бывший председатель Меджлиса Мустафа Джемилев в эфире телеканала Интер, сообщает Украинская правда.
Он сообщил, что тесно сотрудничает с Международной организацией миграции, которая может предоставить точные данные по мигрантам.
«Так, за воскресенье, 23 марта, территорию Крыма не покинул ни один человек в качестве мигранта. Относительно периода, начиная с 9 марта, то за эти 2 недели с Автономии выехало около тысячи человек», - отметил Джемилев.
По его словам, большинство из них - татары - женщины и дети.
«Мужчины предпочитают оставаться», - сказал Джемилев.
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