Джемилев уверяет, что массового оттока людей с территории Крыма не наблюдается

Об этом заявил бывший председатель Меджлиса Мустафа Джемилев в эфире телеканала Интер, сообщает Украинская правда.

Он сообщил, что тесно сотрудничает с Международной организацией миграции, которая может предоставить точные данные по мигрантам.

«Так, за воскресенье, 23 марта, территорию Крыма не покинул ни один человек в качестве мигранта. Относительно периода, начиная с 9 марта, то за эти 2 недели с Автономии выехало около тысячи человек», - отметил Джемилев.

По его словам, большинство из них - татары - женщины и дети.

«Мужчины предпочитают оставаться», - сказал Джемилев.