В Симферополе похоронили погибшего от рук оккупантов прапорщика Кокурина

На церемонии прощания присутствовала делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины во главе с заместителем начальника Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины полковником Олегом Дидковским, сослуживцы, коллеги и друзья.

От имени руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины полковник Олег Дидковский высказал слова глубокого соболезнования родным и близким погибшего.

Похоронили Сергея Кокурина на городском кладбище Симферополя.

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Прапорщик Сергей Викторович Кокурин, русский по национальности, героически погиб 18 марта 2014 года, выполняя служебный долг на наблюдательной башне во время штурма 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в городе Симферополь.