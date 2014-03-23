Генерал НАТО объяснил, почему Россия создает «замороженные конфликты»

Об этом он сказал на форуме в Брюсселе, сообщает Радио «Свобода».

«Мы думаем, что то, что мы видим, – это механизм, в соответствии с которым для недопуска в ЕС или в НАТО используют «замороженные конфликты». Другими словами, если Россия обеспокоена тем, что какая-то из стран двигается на запад, выходом из этой ситуации будет вторжение, «замороженный конфликт», после чего никто не захочет сближаться с НАТО, потому что это будет означать конфликт с Россией», – сказал Бридлав.

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По его словам, после последних действий России Альянс уже не воспринимает ее как партнера. «Мы были на этапе, когда пытались сделать из России партнера. Но в настоящее время очевидно, что Россия ведет себя, скорее, как противник, чем как партнер», – добавил командующий силами НАТО в Европе.