Генсек ООН поздравил Украину с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун ООН поздравил Украину с подписанием политической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, состоявшейся сегодня в Киеве, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Это очень хороший знак, который демонстрирует воплощение суверенного решения вашей страны», - сказал Генсек ООН.

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При этом он подчеркнул, что Украина переживает наиболее трудные и драматические вызовы за всю свою историю: «Украинский народ сейчас переживает травму, которую не должна переживать ни одна страна». «Я здесь, чтобы выразить солидарность с народом и Правительством Украины в это время испытаний», - отметил Пан Ги Мун.

Генеральный секретарь также отметил обращение Яценюка к украинскому народу, которое он сделал несколько дней назад: «Вы показали реальное виденье, призывая к толерантности, единению и примирению между населением Украины».

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«Убежден, что при поддержке международного сообщества, которую вы получаете, при Вашем председательстве и благодаря мужеству народа, Вы сможете пройти эти трудные времена», - сказал Пан Ги Мун.

В свою очередь Яценюк выразил благодарность Генеральному секретарю за визит в Украину в такое сложное для государства время.

Глава правительства напомнил о последствиях «так называемого референдума так называемого правительства Крыма» и о последних действиях со стороны Российской Федерации - «аннексии территории независимого государства».

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«Мы не признаем этого референдума и убеждены, что международное сообщество осудит эти действия и найдет надлежащий ответ на беспричинную российскую агрессию и вторжение на территорию Украины», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 марта, Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.