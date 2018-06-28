Украинский интерес. Крым прямого отжима и ассоциация как компенсация

Аргументированное и взвешенное обращение Арсения Яценюка к жителям юго-восточных областей страны с успокаивающими интонациями было оперативно торпедировано выступлением Владимира Путина в Государственной Думе. Российский президент взял на себя всю полноту ответственности за присоединение Крыма и Севастополя к РФ, публично преподав урок имперского мышления. Речь Владимира Владимировича то и дело прерывалась аплодисментами и овациями, была посвящена не только пояснению незыблемости права России на присоединение Крыма, но и громким констатациям. Среди важнейших – уверенность в важности двусторонних отношений с Украиной, обещание, что Россия больше не станет проглатывать обиды, упоминание о переданных большевиками юго-восточных областях и Киеве - матери городов русских. Сложилось впечатление, что кремлевский властелин целенаправленно бросал вызов мировому сообществу, методично разъясняя причины аннексии Крыма.

Стоит ли удивляться, что Государственная Дума и Совет Федерации оперативно приняли решения о принятии двух новых субъектов в состав Российской Федерации, а Владимир Путин не менее быстро назначил своего представителя в Крымском федеральном округе, что вряд ли порадует крымских премьера и спикера. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присоединение полуострова не предполагает обратного хода. Похоже, Россию мало интересует мнение мирового сообщества по этому вопросу (подавляющее большинство цивилизованных стран аннексию не признало), продемонстрированное, в частности, на заседании Совета Безопасности ООН. Там уже несколько раз подряд Россия оказывалась наедине с мировым сообществом, но этот факт так и не стал для Москвы холодным душем.

Не сумеют остановить натиск России и санкции Запада, объем которых далек от желаемых украинским обществом. Причем в очередной раз политическая система США, где действия принимает преимущественно президент, показала свою более высокую эффективность по сравнению с европейской. О полученной Украиной компенсации – чуть ниже, пока же отмечу, что Вашингтон начал закручивать гайки по отношению к экономическому окружению Владимира Путина и ввел санкции против приближенных к президенту России банков.

На этом фоне действия украинской власти выглядят удивительно непоследовательными, ведь, мягко говоря, наивно надеяться, что страны Запада будут бороться против российского вторжения энергичнее самих украинцев. Напомню, что наша страна не связана с мировыми центрами влияния договорами о взаимной обороне, и те самые американцы фактически отказались от поставок нашему государству военной техники и вооружения. Показательно, что решение СНБО, предполагающее введение визового режима для российских граждан, премьер-министр Арсений Яценюк эту инициативу оперативно дезавуировал. Не идет речь и о перекрытии поставок газа из России в ЕС по украинской территории, что выглядит странным на фоне претензий в 11 миллиардов долларов, предъявленных Украине российским премьером Дмитрием Медведевым. Украинское руководство в крымском вопросе словно нарочно отстает на неделю-две с принятием решений, что в условиях стремительно разворачивающегося кризиса выглядит преступным.

По этой причине подписание политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Брюсселе стало слабым утешением. Автограф под документом определенно стал звездным часом Арсения Яценюка на посту премьера, но политическая конъюнктура довольно переменчива. Создается впечатление, что половинчатое решение стало своеобразной компенсацией нашей стране за стремление к европейским ценностям и жертвы, которые украинцы положили на алтарь евроинтеграции. При этом Евросоюз не горит желанием усиливать давление на Россию, но вынужден считаться с будущими выборами в Европарламент, которые состоятся в конце мая. Вот и получилось, что Украина снова заявила о европейском выборе без последствий для России.