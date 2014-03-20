Тенюх обсудил с министром обороны США создание Совета министров обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков.

«И.о. министра обороны Игорь Тенюх вчера провел беседу с министром обороны США Хейгелом, во время которой обсуждалась возможность создания Совета министров обороны в рамках Будапештского меморандума для обеспечения выполнения положений этого меморандума, в частности в части, касающейся безопасности страны и ее территориальной целостности”, - сказал Поляков.Читайте такжеМіністр оборони України і РФ обговорили заходи з деескалації обстановки в Криму

Как сообщал УНИАН, Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией, содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

В соответствии с Меморандумом, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой и ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.Читайте такжеРада закликала РФ негайно вивести війська, а гарантів безпеки - захистити цілісність України

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна придерживаться обязательств, которые были даны предыдущей власти Украины, после того как в стране произошла революция.

20 марта Президент США Барак Обама исключил военное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию вокруг Украины.