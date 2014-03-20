Россия уже озаботилась правами русских в Эстонии и намекнула на историю с Крымом

Как сообщает Reuters, об этом заявил российский представитель в Совете ООН по вопросам человека.

"Речь не должна быть инструментом для разделения или изоляции групп", - сказал российский дипломат, говорится в сообщении Совета ООН по вопросам человека по итогам проведения заседания передает Украинская правда.

"Россия обеспокоена теми шагами, которые осуществляются в Эстонии, так же как и в Украине", - добавил представитель России.

Сейчас текст с замечаниями России, в которых отражены жалобы по поводу требований эстонских властей к русской общине на востоке страны владеть эстонским, недоступен.

Однако эскалация конфликта в Крыму заставляет Эстонию, Латвию и Литву выражать все больше обеспокоенность намерениями Москвы.Читайте такжеПутин: РФ будет защищать интересы русских в Украине политическими и экономическими средствами

Сейчас находится в Вильнюсе вице-президент США Джо Байден, чтобы выразить Балтийским странам, своим партнерам по НАТО, поддержку Вашингтона.

В свою очередь украинский представитель в Совете ООН по правам человека отметил, что эксперты ООН не обнаружили ни одного существенного факта притеснений русских, о чем заявляла Москва.Читайте такжеРоссия в дальнейшем будет настаивать на соблюдении прав своих соотечественников за границей - Лавров

Также украинский дипломат подчеркнул, что новая власть Украины усилит защиту прав нацменьшинств.

Вместо этого он спросил, каким образом будут защищаться украинцы, крымские татары и другие нацменьшинств в Крыму, "чьи права нарушаются российской оккупацией".