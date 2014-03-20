ВР приняла заявление о гарантиях прав крымскотатарского народа в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 283 народных депутатов из 309, зарегистрированных в сессионном зале.

В Заявлении подчеркивается, что, опираясь на цели и принципы, провозглашенные в статьях 3, 11, 15 Конституции Украины, и статью Устава Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также Венскую декларацию, Верховная Рада Украины, в частности, заявляет, что Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.Читайте такжеМеджлис не признает «договор о вхождении Крыма в Россию»

Также Украина гарантирует защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства.

Кроме того, Украина признает Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа и Курултай высшим представительским органом крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины заявляет о своей поддержке Декларации ООН о правах коренных народов.

Парламент поручил Кабинету министров срочно подать проекты законов, нормативно-правовых актов Украины, которые определяют и закрепляют статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины. Отмечается, что разработка проектов соответствующих законов и нормативно-правовых актов будет происходить путем консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Советом Европы в соответствии с международным правом и стандартами обеспечения прав человека, коренных народов и национальных меньшинств.

Также Верховная Рада поручила правительству разработать практические механизмы взаимодействия между органами исполнительной власти Украины и Меджлисом крымскотатарского народа.Читайте такжеКрымские татары хотят получить статус коренного народа в АРК, чтобы отстаивать украинскую государственность

«Украина решительно осуждает любые попытки ограничения политических и социальных прав, гражданских свобод, граждан Украины, проживающих в АР Крым различной этнической принадлежности, в частности, украинцев, русских, крымских татар, армян, болгар, греков, немцев, караимов, крымчаков, которые наблюдаются в результате проведения антиконституционного референдума в АР Крым», - подчеркивается в заявлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.