Завтра Госдума РФ рассмотрит вопрос присоединения Крыма к России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Читайте такжеПутин начал передел Европы с Крыма, как Сталин с союзниками - СМИ

«Сегодня утром у нас состоялось совещание с участием лидеров парламентских фракций, первых заместителей председателя Госдумы, председателей нескольких комитетов. Предлагается завтра провести дополнительное заседание палаты для того, чтобы рассмотреть два документа», - сказал Нарышкин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «с минуты на минуту» внесет в парламент необходимые документы.

«С минуты на минуту президентом РФ будут внесены два документа. Один из документов - это межгосударственный договор, который будет внесен на ратификацию, и второй - проект федерального конституционного закона, определяющий статус названия и границы новых субъектов РФ», - сказал Нарышкин.

Начало заседания запланировано на 14.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением признал соответствующим Конституции РФ «международный договор» о вхождении Крыма в состав РФ.