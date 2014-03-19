Завтра Госдума РФ рассмотрит вопрос присоединения Крыма к России
Завтра Госдума РФ проведет дополнительное пленарное заседание для рассмотрения законопроектов о присоединении Крыма к России.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
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«Сегодня утром у нас состоялось совещание с участием лидеров парламентских фракций, первых заместителей председателя Госдумы, председателей нескольких комитетов. Предлагается завтра провести дополнительное заседание палаты для того, чтобы рассмотреть два документа», - сказал Нарышкин.
По его словам, президент РФ Владимир Путин «с минуты на минуту» внесет в парламент необходимые документы.
«С минуты на минуту президентом РФ будут внесены два документа. Один из документов - это межгосударственный договор, который будет внесен на ратификацию, и второй - проект федерального конституционного закона, определяющий статус названия и границы новых субъектов РФ», - сказал Нарышкин.
Начало заседания запланировано на 14.00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.
18 марта Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.
В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.
19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением признал соответствующим Конституции РФ «международный договор» о вхождении Крыма в состав РФ.