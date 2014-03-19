Украинские солдаты в Перевальном ждут решения Киева до 21 марта

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, обнародовав на своей странице в Facebook сообщение группы «Информационное сопротивление».

«Офицеры 36-й бригады заявляют, что личный состав сдал оружие лишь частично. Остальные заявляют, что ждут решения Киева до 21 марта. Наши военные хотят до этой даты услышать четкую позицию украинского военно-политического руководства относительно перспектив пребывания украинских войск в Крыму», - написал он.

Между тем, отметил эксперт, «российские оккупанты сообщили о начале работы с завтрашнего дня в Перевальном представителей Федеральной миграционной службы РФ. По их словам, российские паспорта будут выдаваться украинским военным, желающим далее служить России, в экстренном порядке».

Читайте такжеАксенов предложил военнослужащим в Крыму перейти на сторону РК

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

Неизвестные вооруженные люди заблокировали 36-ю отдельную бригаду береговой обороны Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, которая базируется поблизости пгт Перевальное в Крыму, 2 марта.

В Минобороны отметили, что блокирование происходит в связи с тем, что военнослужащие не выполнили ультиматум вооруженных бойцов, а именно: сдать оружие, покинуть посты, поставить технику в боксы, и пропустить их на территорию в/ч.

"Сейчас периметр расположения бригады окружен примерно одной тысячей вооруженных бойцов, около 20 КамАЗами и несколькими автомашинами “Тигр”. Возможен штурм воинской части Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в Минобороны.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.