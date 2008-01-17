Гриценко открыл тайну: о чем США ни разу не говорили с Украиной

“Украина не может размещать на своей территории военные базы или какие-то военные объекты стран-членов НАТО”, - сказал в интервью официальному сайту блока “Наша Украина – Народная Самооборона” депутат фракции Анатолий Гриценко.

Он заметил, что “постоянное пребывание военных частей и подразделений иностранных государств запрещено Конституцией Украины. Потому любые разговоры о возможном размещении таких объектов на нашей территории как до, так и после вступления Украины в НАТО являются не более, чем спекуляциями на эту тему”.

Гриценко напомнил, что за тот период, когда он занимал должность Министра обороны Украины, “ни разу ни США, ни наши партнеры по НАТО не затрагивали этот вопрос, не ставили его даже в повестке дня”.