Вопрос освобождения Фирташа под залог будет решен не раньше 21 марта - CМИ

Ранее сегодня пресс-служба земельного суда Вены сообщила, что назначенный судом залог размере 125 миллионов евро не поступил и решение о выпуске Фирташа не может быть принято до конца дня во вторник.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Как известно, суд австрийской федеральной земли Вена постановил 14 марта открыть дело об экстрадиции задержанного в Вене Фирташа и назначил ему залог, а также запрет покидать Австрию на время слушаний. Рассмотрение дела об экстрадиции обычно занимает в Австрии продолжительное время, не ограниченное законом.

Дмитрий Фирташ был задержан в одном из центральных районов Вены Маргаретен вечером 12 марта по запросу ФБР. Как говорится в сообщении ведомства, запрос на задержание поступил из США в 2006 году и связан с обвинениями во взяточничестве и организации преступного сообщества.

Компания Group DF, собственником которой является Фирташ, выразила уверенность, что «данный инцидент является недоразумением и будет разрешен в самое ближайшее время». В сообщении также говорится, что задержание бизнесмена связано с инвестиционным проектом 2006 года.