Украинская власть в дальнейшей работе с Крымом должна опираться на Меджлис - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

«Призываю как можно скорее принять постановление, которое было зарегистрировано вчера, с тем, чтобы начать процедуру признание крымских татар коренным народом Крыма», - отметил он.

По словам эксперта, «сегодня Украина может опираться в Крыму только на три ключевые вещи: часть украинской армии, которая не изменила присяге, Военно-морские силы Украины и крымские татары. Если говорить об этнических украинцах, то они денационализированы, то есть та часть, которая выступала с проукраинских позиций, она находится в подполье, осуществляются репрессии».

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По словам Семиволоса, «в дальнейшей своей работе с Крымом есть смысл опираться на Меджлис, поскольку он имеет разветвленную систему представительств по всей территории Крыма. По сути, Меджлис может выполнять функции государственных администраций до определенной степени. Стоит отметить, что через Меджлис вместе с проукраинскими крымчанами можно образовывать совместные структуры, комитеты - то, что в свое время существовало в Крыму в 90-е годы, и через эти комитеты Украина сможет финансировать и поддерживать украинских граждан в Крыму».

Также он отметил, что необходимо обеспечить «помощь крымским татарам, семьям, которые захотят сейчас вывезти детей, женщин с территории Крыма в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Украина должна быть полностью готова, должен быть развернутый план эвакуации, он должен быть прозрачный и должен быть доведен до каждого руководителя как в Крыму, так и в Украине».