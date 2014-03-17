Канада расширит санкции в отношении граждан России – СМИ

21:39, 17 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что власти страны расширят санкции в отношении граждан России и первых лиц Крыма. 

Стивен Харпер / REUTERS

Ранее премьер заявлял, что власти страны не намерены признавать результаты прошедшего в воскресенье референдума о статусе Крыма.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

«Сегодня в очередной раз правительство объявит и объявляет новые экономические санкции и визовые ограничения для высокопоставленных лиц в России и в Крыму. Я убежден, что мы должны сохранять давление и продолжать поддерживать санкции», - сказал Харпер журналистам во время встречи с послом Украины в Оттаве Вадимом Пристайко. Премьер встретился с послом в преддверие визита в Украину, который намечен на 22 марта.

Ранее власти Канады заявили о приостановке военного сотрудничества с Россией и сотрудничества в рамках российско-канадской межправительственной экономической комиссии.

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