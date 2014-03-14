Канада готова выделить Украине $220 млн финпомощи

"Премьер-министр Стивен Харпер объявил о 220 миллионах долларов в качестве дополнительных мер для обеспечения (на Украине) устойчивого экономического роста, развития демократии и добросовестного управления", — сообщил на пресс-конференции в Оттаве глава канадского МИД Джон Бэрд, пишет РИА Новости.

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Как отмечает телеканал, большая часть объявленной помощи — 200 миллионов долларов — будет передана при условии согласования более широкого пакета финансовой поддержки со стороны МВФ.

В четверг директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила, что фонд планирует выработать программу экономических реформ для Украины до 21 марта.