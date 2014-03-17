Украинские войска останутся в Крыму до особого приказа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, отвечая на вопрос журналистов.

“Что будет с военными - мы каждый день над этим думаем. Крым был, есть и будет территорией Украины. Все люди, которые там проживают, служат, будут получать заработную плату, пенсии, носить украинский паспорт”, - сказал Ярема.

По его словам, самым главным является и остается жизнь каждого человека, и потому “в каждой конкретной ситуации мы будем принимать решение, оставлять ли их там, помочь ли, дать ли возможность отойти”.

Читайте такжеВооруженные Силы Украины готовы дать отпор оккупантам - Тенюх

На уточняющий вопрос, как будут действовать военнослужащие в случае принудительной эвакуации, Ярема ответил: “Если они в принудительном порядке будут эвакуироваться, они должны реагировать в соответствии со своими уставами”.

“Мы не хотим войны. Но и самостоятельно мы оттуда не уйдем. Это наша территория. Мы будем дальше думать, работать, вести переговоры, чтобы люди там не пострадали”, - заверил Ярема.