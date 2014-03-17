В первую очередь мобилизация коснется тех, кто уже служил в армии - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал и.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.

По его словам, закон об утверждении указа и.о. Президента о частичной мобилизации дает все законные основания военкоматам и соответствующим подразделениям Вооруженных сил Украины немедленно принять все необходимые решения для того, чтобы специалисты, которые проходили службу в армии, были сегодня максимально привлечены к выполнению тех задач, которые возложены на ВСУ и Национальной гвардии.

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На вопрос, когда именно начнется частичная мобилизация и остается ли принцип добровольности мобилизации только для Крыма и Севастополя, Соболев ответил, что этот принцип определен для Крыма и Севастополя, поскольку это связано со сложной ситуацией на территории АРК.

“Относительно всех других действует закон соответствующий, в который мы внесли изменения, где определен перечень ключевых профессий, которые привлекаются для выполнения непосредственно задач по мобилизации. Именно относительно таких лиц будет соответствующее привлечение. Это, в основном, высокотехнологические профессии, профессии, которые нуждаются в специальной подготовке обращения с вооружением”, - сказал он.

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Кроме того, отметил Соболев, есть уже тысячи заявлений от граждан, которые добровольно приходят в военкоматы.

“Я думаю, что на сегодняшний день у нас не будет вопроса относительно недобровольности привлечения. У нас сейчас вопрос, успевают ли военкоматы выполнять все те потребности, которые заявляют граждане, которые сами пришли для регистрации в военкоматы”, - сказал Соболев.

Относительно вопроса, когда начнет действовать принятый закон о частичной мобилизации, Соболев заметил: “Как только будет это подписано, фактически с завтрашнего дня это может быть принято. Я думаю, что такие вещи будут немедленно подписаны и.о. Президента”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Верховная Рада приняла закон "О частичной мобилизации".

Мобилизация проводится на протяжении 45 суток. Председателю СБУ, начальнику Управления государственной охраны Украины, председателю Службы внешней разведки Украины, высшему командованию Национальной гвардии Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении воинские формирования, оперативно-спасательную службу гражданской защиты, надлежит перевести подчиненные воинские формирования Украины, оперативно-спасательную службу гражданской защиты на организацию и штаты военного времени.

Призыв военнообязанных, в том числе резервистов, и поставки транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ, Национальной гвардии предусмотрено осуществить в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Местным органам исполнительной власти при участии органов местного самоуправления надлежит организовать и обеспечить в установленном порядке: своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части; выделения временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставления услуг ВСУ, Национальной гвардии, другим воинским формированиям Украины в соответствии с мобилизационными планами.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением частичной мобилизации.

По словам секретаря СНБО Андрея Парубия, предусмотрена мобилизация 20 тыс. человек в ряды ВСУ и еще 20 тыс. - в Национальную гвардию.