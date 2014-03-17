По требованию регионалов и коммунистов в ВР объявили перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, ряд фракций были против такого перерыва, но председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что, в соответствии с регламентом, фракции имеют право просить о таком перерыве.

Перед этим Турчинов сообщил, что, “учитывая продолжение агрессии в Автономной Республике Крым, которую РФ планирует или пытается прикрыть фальшивым фарсом под названием «референдум», который никогда не будет признан ни Украиной, ни всем цивилизованным миром, учитывая всю эту опасность, мной был подписан указ о частичной мобилизации”.

Он напомнил, что этот указ вступает в силу только после его одобрения Верховной Радой.

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“Поэтому первый вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня, это, безусловно, проект Закона Украины “Об утверждении Указа Президента Украины “О частичной мобилизации”, - подчеркнул Турчинов.

По его словам, парламент должен рассмотреть связанный с этим вопрос о военном резерве для того, чтобы обеспечить в условиях “экономического страшного кризиса финансирование армии, а у нас нет другого выбора - мы должны это сделать”.

Турчинов напомнил, что вчера правительство провело заседание и внесло на рассмотрение парламента изменения в бюджет на текущий год (УНИАН: Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет 2014 года для формирования резервного фонда в размере 6,8 млрд грн).

“Цель этих изменений - финансирование первоочередных нужд ВСУ и Национальной гвардии”, - подчеркнул Турчинов.