Крым закупил 900 генераторов на случай отключения Киевом света

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Симферополе нелегитимный председатель Совета министров автономии Сергей Аксенов.

По его словам, оснований для отключений электроэнергии нет, поскольку задолженностей перед поставляющими компаниями у региона нет, вместе с тем, он не исключил: Киев может сделать это «из вредности» и, чтобы сделать «гадости крымчанам». Полуостров подготовился к этому.

«Закуплены и поступили свыше 900 генераторов для бесперебойного снабжения электроэнергией населения. Уверен, что здравый смысл в Киеве восторжествует, и они глупых шагов делать не будут», - сказал Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма 6 марта принял решение присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины считают «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум признает только официальная Москва.