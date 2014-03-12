Аксенов пугает крымчан «Правым сектором», которому Киев «дал приказ сорвать референдум»

«На закрытом заседании СНБО в Киеве дано указание "Правому сектору" подготовить ряд людей, которые будут переодеты в форму офицеров и солдат Российской Федерации. Их цель - нападение на воинские части украинской армии в Крыму, чтобы создать вооруженный конфликт», - сказал Аксенов в видеообращении к жителям полуострова.

Он обратился к украинским военным: силы самообороны Крыму не планируют «никакой агрессии» в отношении них и призвал сотрудничать с дружинниками.

Аксенов заявил также, что Крым проведет референдум, и пообещал дать отпор «провокаторам».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно приняла предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

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По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокирован и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, восторженно 20 объектов и заблокирован 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинские части и заблокирован 37.

Парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопрос: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. ЦИК поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Крыму и Севастополе.

12 марта страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия призвали Россию прекратить поддержку референдума в Крыму.

«Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, президент Европейского Совета и президент Европейской Комиссии, призываем Российскую Федерацию прекратить все попытки изменить статус Крыма вопреки украинскому законодательству и с нарушением международного права. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить действия, которые поддерживают референдум на территории Крыма относительно его статуса, потому что это является прямым нарушением Конституции Украины», - отмечается в заявлении.

Страны «Большой семерки» отмечают, что никакой подобный референдум не будет иметь никакой юридической силы. Учитывая отсутствие надлежащей подготовки и запугивания присутствием российских войск, это был бы глубоко несовершенный процесс, который не будет действующим. «По всем этим причинам мы не признаем его результат», - отмечается в заявлении.