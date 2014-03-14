Украине нельзя допустить референдума в Крыму, он «запустит спираль насилия» - экс-советник Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил бывший советник Президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он полагает ошибочным надеяться на какой-либо компромисс после референдума, украинской власти надо в оставшиеся 40 с небольшим часов подумать, как не допустить проведения этого референдума, поскольку он «запустит спираль насилия».

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«Путем референдума запускается война, поэтому необходимо не допустить чудовищную войну для наших двух народов, и не только», - подчеркнул Илларионов.

Также он добавил, что уже сейчас необходимо принять решение о спасении украинских военнослужащих в Крыму, поскольку теперь они находятся в осаде, а после начала военных действий станут фактически военнопленными.

Говоря о судьбе Крыма в случае развертывания военных действий, Илларионов заявил, что полуостров столкнется с этническими чистками, в ходе которых пострадают не только татары и украинцы, которых будут просто уничтожать, как уничтожали грузин после аннексии грузинских территорий, но и этнические русские, живущие на полуострове. Он пояснил это тем, что Крым превратится в военную базу, а для ее функционирования не надо гражданское население в количестве 2,5 млн человек — людей, проживающих сегодня в Крыму.

Кроме того, Илларионов предостерегает украинскую власть от перекрытия водоснабжения и отключения электроэнергии в Крыму, поскольку это только ускорит этнические чистки.

Он пояснил, что, во-первых, от таких решений в первую очередь пострадают жители степных регионов полуострова — преимущественно татары и украинцы, а, во-вторых, военной базе и не нужно столько ресурсов, в том числе воды и электроэнергии.

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Говоря о попытках России распространить оккупацию на Юго-Восток Украины, Илларионов отметил, что чем дольше украинские власти откладывают решение о полном перекрытии границ с Россией, тем выше в Украине вероятность начала гражданской войны, которую могут спровоцировать так называемые «туристы Путина», которые массово продолжают прибывать в Украину.

Комментируя попытки дипломатическим путем урегулировать конфликт между Украиной и Россией, Илларионов заявил, что скептически относится к тому, что США и Евросоюз смогут нормализовать эту ситуацию.

«Вопрос защиты народа Украина решается не на переговорах в Вашингтоне и Европе, а здесь, в Киеве», - добавил он.

Илларионов объяснил, что пока Украина не продемонстрирует готовность дать военный отпор агрессору, страны НАТО, подписанты Будапештского меморандума - США и Великобритания - не будут оказывать военную помощь Украине.

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Кроме того, российский политик добавил, что главным союзником в борьбе с путинским режимом для Украины является российский народ.

«Сейчас он оболванен и забит лживыми убеждениями, но Украина должна объяснять фальшь и ложь российских властей», - сказал он.