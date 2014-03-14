МИД РФ призывает ОБСЕ направить наблюдателей на незаконный референдум в Крым

Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ, которым располагает УНИАН.

«МИД России призывает руководство ОБСЕ, государства-участники и БДИПЧ отказаться от практики «двойных стандартов» и позитивно рассмотреть приглашение властей Крыма принять участие в наблюдении за предстоящим референдумом, что будет соответствовать основополагающим принципам ОБСЕ и способствовать деэскалации обстановки в регионе», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 10 марта с.г. в ОБСЕ было передано приглашение официальных крымских властей направить на референдум 16 марта наблюдателей из государств-участников Организации и по линии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Данное приглашение обосновано специализацией БДИПЧ, которое наблюдает за избирательными процессами на пространстве ОБСЕ, включая референдумы и выборы местного уровня, а также помогает в организации избирательных процессов в Косово и Афганистане, являющемся партнером ОБСЕ по сотрудничеству.

Кроме этого, в МИД России вызвало разочарование заявление Действующего председателя ОБСЕ, Президента Швейцарии Д.Буркхальтера от 11 марта с.г. о том, что предстоящий референдум в Крыму «противоречит украинской Конституции и должен быть признан незаконным», из-за чего председательство «исключило возможность» наблюдения ОБСЕ за его проведением.

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«Российская сторона убеждена, что крымский референдум является абсолютно легитимным и в полной мере отвечает воле народов Крыма. В соответствии с Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, «все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне», - утверждают в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.

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10 марта директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнос сообщил, что осуществляется препятствование на территории полуострова работе представителей ОБСЕ, журналистов со стороны российских военнослужащих и так называемых подразделений самообороны, продолжается блокирование вооруженными группами частей и подразделений украинских Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, объектов ВМС Украины и обустройства позиций фортификационного характера.

Парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет.

12 марта страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия призвали Россию прекратить поддержку референдума в Крыму.