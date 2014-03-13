В ОБСЕ до сих пор не определились, откуда берутся военные в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер.

В частности, по его словам, сейчас в ОБСЕ отсутствует общая позиция относительно принадлежности вооруженных людей без опознавательных знаков.

Также посол добавил, что для выработки общей позиции требуется время, и когда все страны ОБСЕ придут к согласию по этому вопросу, тогда и будет общая позиция.

Читайте такжеВ Бахчисарае российские войска грабят украинскую военную частьКроме того, он добавил, что на сегодня в Вене продолжается обсуждение возможности визита мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму. Он также отметил, что Россия, как член ОБСЕ, еще не определилась по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 12 марта директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что инспекторы ОБСЕ, которые посещают Украину, отмечают в своем отчете на существовании достаточного количества свидетельств о пребывании на блок-постах при въезде в Крым российского военного персонала.

По его словам, среди стран - участниц ОБСЕ был распространен предварительный отчет инспекторов ОБСЕ, которые посещают Украину в соответствии с положениями Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

“Несмотря на то, что инспекционную группу не допустили на территорию Крыма, в выводах отчета отмечается существовании достаточного количества свидетельств о пребывании на блок-постах при въезде в АРК российского военного персонала”, - подчеркнул Перебейнос.