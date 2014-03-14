Турчинов поручил демонтировать ограждения вокруг Администрации Президента
11:45, 14 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов поручил Киевской городской государственной администрации и Государственному управлению делами демонтировать металлическую ограду вокруг Администрации Президента.
Турчинов поручил демонтировать металлические ограждения вокруг Администрации Президента
Соответствующее распоряжение размещено на президентском сайте.
Так, КГГА и ГУД поручено принять в установленном порядке меры по демонтажу у здания Администрации Президента Украины металлической ограды, которая ограничивает свободный проход граждан по улице Банковой в городе Киеве.
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