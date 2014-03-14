Турчинов поручил демонтировать ограждения вокруг Администрации Президента

Соответствующее распоряжение размещено на президентском сайте.

Так, КГГА и ГУД поручено принять в установленном порядке меры по демонтажу у здания Администрации Президента Украины металлической ограды, которая ограничивает свободный проход граждан по улице Банковой в городе Киеве.