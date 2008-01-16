Тимошенко с Суркисом взяли в компанию к Ющенко и Кравчуку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом утвердил новый состав Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО утвердил новый состав Координационного совета во изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 8 мая 2007 года № 389 «Об обеспечении подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Согласно Указу, в состав Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу вошли:

председатель Координационного совета, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО;

заместитель Председателя Координационного совета (по согласию), премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО;

глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА;

заместитель главы Секретариата Президента Украины, секретарь Координационного совета Юрий БОГУЦКИЙ;

президент Национального олимпийского комитета Украины (по согласию) Сергей БУБКА;

вице-премьер-министр Украины (по согласию) Иван ВАСЮНИК;

министр транспорта и связи Украины (по согласию) Иосиф ВИНСКИЙ;

министр культуры и туризма Украины (по согласию) Василий ВОВКУН;

министр экономики Украины (по согласию) Богдан ДАНИЛИШИН;

министр обороны Украины (по согласию) Юрий ЕХАНУРОВ;

советник Президента Украины Виталий КЛИЧКО;

министр здравоохранения Украины (по согласию) Василий КНЯЗЕВИЧ;

Президент Украины в 1991-1994 годах (по согласию) Леонид КРАВЧУК;

министр регионального развития и строительства Украины (по согласию) Василий КУЙБИДА;

министр внутренних дел Украины (по согласию) Юрий ЛУЦЕНКО;

первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО;

министр иностранных дел Украины (по согласию) Владимир ОГРЫЗКО;

министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта (по согласию) Юрий ПАВЛЕНКО;

министр финансов Украины (по согласию) Виктор ПИНЗЕНИК;

президент Профессиональной футбольной лиги Украины, вице-президент Федерации футбола Украины, народный депутат Украины (по согласию) Равиль САФИУЛЛИН;

президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА (по согласию) Григорий СУРКИС;

народный депутат Украины, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины (по согласию) Валерий СУШКЕВИЧ;

председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО;

председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу (по согласию) Евгений ЧЕРВОНЕНКО;

председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Напомним: сегодня днем стало известно, что Кабинет министров Украины утвердил новый состав организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Оргкомитет возглавила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ее заместителями назначены министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКСИС и руководитель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО.