Тимошенко взяла в заместители Суркиса и Червоненко

14:03, 16 января 2008
Политика
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Кто подготовит Евро-2012

Павленко
Кабинет министров Украины утвердил новый состав организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Оргкомитет возглавила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ее заместителями назначены министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКСИС и руководитель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

 

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