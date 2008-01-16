Тимошенко взяла в заместители Суркиса и Червоненко
14:03, 16 января 2008Политика
2097
Кто подготовит Евро-2012
|Юрий Павленко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.
Оргкомитет возглавила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ее заместителями назначены министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКСИС и руководитель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter