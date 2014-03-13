В Ивано-Франковске появится площадь Героев Небесной Сотни

Такое решение приняла сегодня сессия Ивано-Франковского городского совета.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода именно здесь в течение последних месяцев был ивано-франковский Майдан, проходили ежедневные веча, трибуной стал балкон городского совета.

Сюда пришли десятки тысяч ивано-франковцев для прощания с одним из Героев Небесной Сотни - 19-летним студентом Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Романом Гуриком, который погиб в Киеве 20 февраля от выстрела снайпера.

Депутаты городского совета приняли также решение о переименовании улицы Проектной в Ивано-Франковске, близ которой жил Роман Гурик, в его честь.

Читайте такжеВо Львове объявили конкурс на лучший эскиз мемориального комплекса "Небесная сотня"

А семье погибшего студента будет выделено единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен.

На сессии прозвучало предложение определить улицы, которые можно переименовать в честь еще семерых прикарпатцев с Небесной Сотни.

Городской председатель Виктор Анушкевичус также сообщил, что в будущем власть хочет установить на площади перед админзданием памятник Героям Небесной Сотни вместо нынешней скульптурной композиции, стиль которой «является символом тоталитаризма».