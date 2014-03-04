Ивано-Франковск готов принять и разместить семьи крымчан

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус обратился к крымчанам.

«Уважаемые крымчане! В условиях социально-политической нестабильности в Крыму, нагнетания ситуации и целенаправленного распространения дезинформации о реальном положении дел в Украине, я призываю всех жителей Крыма не поддаваться на провокации, не верить информации об агрессивных настроениях жителей западной Украины по отношению к русскоязычным гражданам нашего государства и, тем более, по отношению к жителям восточных и южных областей, - сказано в обращении. - В связи с угрозой начала масштабных боевых действий и вторжением на территорию Крыма российских войск, город Ивано-Франковск готов принять и разместить крымчан с семьями, обеспечить их безопасность, а также гарантирует толерантное отношение к ним».

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Мэр напоминает, что Ивано-Франковск уже много лет известен как город национальной, культурной и религиозной толерантности, где в мире совместно проживают представители разных национальностей и религиозных конфессий.

«Будем рады в трудное время поддержать вас и не на словах, а на деле, показать единство украинского народа!», - подытожил городской голова Ивано-Франковска Анушкевичус.

Как сообщал УНИАН, во Львовскую область по телефону горячей линии областного совета на данный момент выразили желание приехать для временного проживания 29 семей из Крыма. Свое согласие принимать жителей Крыма также заявили руководители гостиниц и санаториев ряда курортных городов Львовской области.