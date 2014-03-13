В ЕС заявили, что еще не определились с датой подписания ассоциации с Украиной

Европейский Союз еще не определил дату подписания политической части Соглашения об ассоциации с Украиной, но работа активно продолжается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Андеркилде-Хансен на брифинге.

"Мы очень активно работаем над подписанием политической части Соглашения об ассоциации. Это вопрос приоритетный. Как только у нас будет более детальная информация, мы ее представим. Но это все, что я могу сказать на эту тему на нынешнем этапе. Мы работаем в полную силу, чтобы подписать политическую часть соглашения как можно скорее. Сейчас продолжается техническая и юридическая работа для того, чтобы подписание состоялось", - сказала Андеркилде-Хансен.

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В минувшие выходные и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица назвал даты 17 и 21 марта как возможные для подписания политической части соглашения.

12 марта канцлер Германии Ангела Меркель и польский премьер Дональд Туск заявили, что датой подписания может быть 21 марта, когда в Брюсселе будет проходить второй день саммита ЕС с участием лидеров 28 стран-членов.