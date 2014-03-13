ПР не поддержала обращения к ООН, потому что не хочет полностью «сжечь мосты» с Москвой, – эксперт

Такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, прокомментировав УНИАН отказ депутатов из фракции Партии регионов поддерживатьобращение Верховной Рады Украины к ООН с требованием немедленно рассмотреть ситуацию в Крыму.

«Партия регионов занимает более осторожную позицию, чтобы отличаться от политических сил, которые сегодня сформировали новую власть, также они, очевидно, не хотят полностью «сжечь мосты» с Москвой, в расчете на какую-то межпартийную дипломатию с россиянами, и, очевидно, рассчитывают на то, чтобы держать под контролем часть электората Юга и Востока Украины, которая сегодня не понимает, что делается в стране, которая не поддерживает разного рода федералистские, сепаратистские движения на Востоке Украины, но, тем не менее, скептически и с недоверием относится к новой центральной власти. Это проявление тактики со стороны ПР», - считает Карасев.

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По словам Карасева, «в конце февраля Партии регионов казалось, что новая власть достаточно быстро взяла под контроль ситуацию в стране, и нет других вариантов, кроме как демонстрировать показательную лояльность к новой власти, но поскольку Путин завершил революцию, переведя ее в геополитический кризис, и опять вывел в публичное пространство Виктора Януковича, то отдельные группы внутри Партии регионов заколебались и закачались».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, Верховная Рада Украины приняла постановление об Обращении ВР к Организации Объединенных Наций.

За это решение проголосовали 250 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале. От Партии регионов проголосовали два депутата, от “Батькивщины” - 73, от “УДАРа” - 35, от ВО “Свобода” - 35, от «Суверенной Украины» - 33, от «Экономического развития» - 31, от внефракционных - 41, от КПУ - 0.

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В обращении отмечается, что, несмотря на сдержанность и умеренность действий органов государственной власти Украины и ее Вооруженных сил, все попытки мирного разрешения конфликта, “ситуация на территории Автономной Республики Крым резко ухудшается в результате активизации действий со стороны Вооруженных сил и Черноморского флота Российской Федерации".

"Фактически речь идет о неспровоцированном акте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации и ее попытке аннексировать часть территории суверенного государства", - говорится в обращении.

Украина как государство - основатель Организации Объединенных Наций, опираясь на положение пункта 1 статьи 1, пунктов 3, 4 статьи 2 Устава ООН, призывает ООН в соответствии с пунктом 2 статьи 11 немедленно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Крыму, в связи с грубыми в отношении нее нарушениями Российской Федерацией основополагающих принципов международного права, которые закреплены Уставом ООН.