ВР обратилась к ООН относительно Крыма и подтвердила евроинтеграционный курс Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов проголосовали два депутата, от “Батькивщины” - 73, от “УДАРа” - 35, от ВО “Свобода” - 35, от «Суверенной Украины» - 33, от «Экономического развития» - 31, от внефракционных - 41, от КПУ - 0.

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В обращении отмечается, что, несмотря на сдержанность и умеренность действий органов государственной власти Украины и ее Вооруженных сил, все попытки мирного разрешения конфликта, “ситуация на территории Автономной Республики Крым резко ухудшается в результате активизации действий со стороны Вооруженных сил и Черноморского флота Российской Федерации".

"Фактически речь идет о неспровоцированном акте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации и ее попытке аннексировать часть территории суверенного государства", - говорится в обращении.

Украина как государство - основатель Организации Объединенных Наций, опираясь на положение пункта 1 статьи 1, пунктов 3, 4 статьи 2 Устава ООН, призывает ООН в соответствии с пунктом 2 статьи 11 немедленно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Крыму, в связи с грубыми в отношении нее нарушениями Российской Федерацией основополагающих принципов международного права, которые закреплены Уставом ООН.

Верховная Рада заявляет, что, в соответствии с признанным Уставом ООН (статья 51) правом на самооборону, Украина оставляет за собой право в случае необходимости обратиться к любому государству или региональной системе коллективной безопасности за помощью по восстановлению ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление “О подтверждении курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и первоочередные меры в этом направлении” (№ 4419) проголосовали 252 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением парламент рекомендует и.о. Президента Украины, председателю ВР Александру Турчинову призвать Евросоюз “безотлагательно применить все имеются рычаги влияния в отношении Российской Федерации в связи с ее действиями, направленными против мира, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины”.

Также рекомендуется уполномочить премьер-министра Арсения Яценюка “как можно скорее заключить от имени Украины Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским Содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (в части политической ассоциации), после согласования соответствующих временных рамок”.