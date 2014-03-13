Турчинов оголосив перерву до 13.00 для голосування у ВР за суддів Конституційного Суду

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим глава Счетной комиссии Геннадий Зубко сообщил, что на заседании Счетной комиссии была утверждена форма бюллетеня для тайного голосования.

Он напомнил депутатам фамилии 5 кандидатов, продемонстрировал бюллетень и напомнил о системе тайного голосования.

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Зубко отметил, что бюллетени для голосования депутаты могут получить с 12.00 до 13.0 на столах регистрации при наличии депутатского удостоверения.

Верховная Рада своим голосованием поддержала принятые Счетной комиссией решения.

Как сообщал УНИАН, на должности судей КС предлагаются Станислав Шевчук, Владимир Стретович, Игорь Слиденко, Николай Мельник и Сергей Сас.