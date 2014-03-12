Евросоюз на следующей неделе займется вопросом новых санкций против России - Меркель

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Читайте такжеМеркель обвинила Россию в краже Крыма - СМИ

"Главы МИД (государств ЕС) на своей встрече в понедельник (17 марта) займутся деталями введения второго этапа (санкций), чтобы Совет ЕС в четверг (20 марта) могла также заняться этой темой", - сказала Меркель.

По ее словам, Евросоюз вынужден пойти на такие шаги, поскольку до сих пор не достигнуто прогресса в вопросе создания контактной группы, которая имела бы способствовать решению конфликта в Крыму.

"Прошло шесть дней и должны признать, что, несмотря на очередные попытки, такая контактная группа не была создана, и должны заняться подготовкой второго этапа (санкций)", - сказала Меркель.

Она сообщила, что в первую очередь речь идет о запрете выдачи виз и замораживание активов.

Меркель выразила сожаление, что Россия не согласилась на создание такой группы. Она надеется, что, возможно, РФ все же изменит свою позицию.

По словам Меркель, она считает диалог наилучшим путем для решения кризиса в Украине. Меркель назвала ситуацию в Украине "очень серьезным конфликтом в Европе". "Мы живем в XXI веке и не решаем конфликтов милитаристским путем", - добавила Меркель.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза 6 марта решил приостановить переговоры с Россией на тему безвизового режима и подготовки нового соглашения о сотрудничестве, а также пригрозила россиянам новыми санкциями.