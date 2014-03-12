Часть журналистов ГТРК "Крым" объявили бойкот политике компании

Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор отдела и ведущий Шевкет Ганиев. Его слова цитирует 15 минут.

"Мы не разделяем информационную политику телеканала на данный момент и в связи с этим берем тайм-аут до завершения референдума!" – заявил он.

Как сообщалось раньше, на минувшей неделе здание государственной телерадиокомпании "Крым" в Симферополе окружили несколько десятков человек в камуфляжной форме. Они перегородили въезд автобусом и впускают на территорию только работников компании. В здании телеканала незаконные крымские власти устроили пресс-центр.