Рейтинг Путина вырос после оккупации российскими войсками Крыма

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Общественное мнение", опубликованные в среду, передает ИТАР-ТАСС.

Эксперты Фонда отмечают, что при ответе на вопрос "За кого вы бы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?" Владимира Путина выбрали бы 53% респондентов. "Это значение электорального рейтинга Путина явно выше того, что было неделю назад - 48%", - уточняют социологи.

В целом же, по данным ФОМ, в течение последнего года показатель популярности Путина в среднем колебался в диапазоне 45-47%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты своего опроса.

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По данным на конец февраля, рейтинг президента РФ вышел на максимальные значения за последние два года, а по данным на начало марта, на этом уровне он держался все две недели с момента опроса.

Согласно исследованию, одобрение деятельности главы государства выразили 67,7% респондентов. В середине февраля этот показатель фиксировался на уровне 61,9%.

Социологи считают, что рост рейтинга связан с результатам Олимпийских игра в Сочи и с ситуацией вокруг Украины и Крыма.