В Крыму Путин тестирует новый способ ведения войны - СМИ

Путин вторгся в Крым частично потому, что это было наименее рискованным способом протестировать его новую тактику ведения войны. Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Еспресо.TV.

Разговоры о том, что, вмешиваясь в Крым, Путин повел себя так, будто он живет в 19 веке, формируют неточное представление о значении последних событий. Путин совсем не просчитался, он выдвинул новые методы ведения войны 21 века, считает The Washington Post.

"Перед тем как Путин вторгся в Грузию в августе 2008 года, он потратил много месяцев на размещение традиционного военного оборудования ... Однако теперь Путин больше не связан рамками войны в национальных масштабах. Много лет конфронтации с сепаратистами, боевиками, террористами серьезно повлияли на его образ мыслей. В Крыму Путин испытал тактику "всплывающей войны" - быстрой и завуалированной, которая, вероятнее всего, будет широко применяться в будущем ", - говорится в статье.

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Во-первых, пишет газета, из ниоткуда появилась скрытая армия. Солдаты без опознавательных знаков были хорошо подготовлены к разжиганию беспорядков и ведению уличной борьбы. Эти солдаты, которых, как утверждает Путин, он туда не отправлял, очевидно, не руководствуются никакими законами, правилами и конвенциями, регламентирующих ведение войны - пока это стало самым серьезным вызовом Путина международному порядку. Это своего рода гибриды солдат и террористов: скрытые лица, тайное командование и управление, и тайные приказы, несомненно, рассчитанные на достижение государственных интересов. Отсутствие очевидного лидера мешает международному сообществу выступить с ответными действиями, ведь остается неясным, с кем нужно вести переговоры по вопросу прекращения огня или сдачи. Кроме того, если начнутся вооруженные столкновения, остановить их будет крайне трудно, отмечает издание.

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Второй составляющей путинской войны 21 века является ее виртуальный компонент. "Если мы назовем его пропагандой, это станет преуменьшением вероломной и ядовитой природы этой информационной войны. Принципы кибератаки были усовершенствованы в соответствии с новыми целями Путина: задача состоит в том, чтобы разрушить каналы общения законодателей и органов власти и обеспечить беспрепятственный поток русскоязычной дезинформации, которая предвещает новую войну с "фашистами", приводит перевод InoPressa.

Путин создал свою версию реальности, которую он пропагандирует, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Он решил, что для достижения его целей ему нужен этнолингвистический разрыв, а затем он распределил роли. Теперь его версия этой истории разыгрывается на сотни фронтов и публикуется в социальных сетях - это виртуальная трансляция доказательств путинской истории о притеснениях, преследованиях и страхе русскоязычного населения Украины", - говорится в статье.

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В-третьих, Путин использует финансовые рынки как инструмент ведения споров. Газета отмечает, что "имея собственную сеть, оцениваемую, по некоторым данным, в десятки миллиардов, Путин хорошо понимает, как работает финансовая сила. Богатство России позволило ему заключить "партнерские отношения", основанные на взаимной финансовой выгоде, и Путин опирается на эти связи".

Тактика Путина создает хаос, которым он руководит, статус - кво, которое позволяет ему влиять на политику Украины. Путин вторгся в Крым отчасти потому, что это было наименее рискованным способом протестировать его новую тактику ведения войны. Крым, где размещены российские военные активы и где живет население, которое симпатизирует России, в географическом плане изолирован от остальной части Украины. Путин мог уверенно рассчитывать на то, что со стороны уставшего от конфликтов Запада не будет никакого физического ответа на его вторжение.

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"В течение многих лет Путин опирался на тяжелый молот в духе советских времен. Однако его недавние действия свидетельствуют о том, что традиционная армия и разведка перестали быть тем оружием, с помощью которого он намерен вести войну. Пока Запад размышляет над тем, как лучше всего ему ответить, Путин, скорее всего уже переходит к следующему этапу: он пытается выяснить, какие международные протоколы могут оправдать его действия и как его тактику можно будет применить в других местах ", - заключает издание .