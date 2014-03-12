Военные РФ угрожают взять штурмом радиопередающий центр в Крыму
14:30, 12 марта 2014Политика
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В Крыму российские военнослужащие грозятся штурмовать украинский спецобъект дальней радиосвязи, если их не пустят на спецобъект.
Российские военные угрожают взять штурмом спецобъект дальней радиосвязи / REUTERS
Российские военнослужащие грозят в среду украинским военным устроить штурм радиопередающего центра в Крыму, если их не пустят на спецобъект.
Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
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«Украинские военнослужащие с Пеленга (радиопередающий центр) информируют, что российские солдаты поставили ультиматум: допустить их на территорию спецобъекта дальней радиосвязи. В противном случае - угрожают штурмом», - написал Селезнев.
По его данным, сейчас в районе контрольно-пропускного пункта находятся 40 военнослужащих РФ.
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