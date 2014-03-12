В Черном море начались совместные учения Болгарии, Румынии и США

Командование ВМС Болгарии объявило о начале совместных учений с Румынией и США в Черном море, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Учения должны были начаться еще 11 марта, однако старт был отложен на сутки из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Учения по обеспечению безопасности пройдут в территориальных водах Румынии. В них будут участвовать фрегат болгарских ВМС, три румынских корабля и американский эсминец с управляемым ракетным оружием Truxtun. Корабль является частью авианосной ударной группы во главе с авианосцем George H.W. Bush, действующим в зоне ответственности шестого флота ВМС США. Этот эсминец типа Arleigh Burke оснащен системой оповещения и противовоздушной обороны Aegis с противоракетами, а также крылатыми ракетами Tomahawk.

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Ранее командование американских ВМС отмечало, что учения были запланированы еще до событий в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих.

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“По данным правоохранительных органов и силовых структур, количество военнослужащих России в АРК по состоянию на 10 марта оценивается, по самым скромным подсчетам, в 18 тыс. 780 военнослужащих, из них 11 тыс. 370 военнослужащих Черноморского флота России, в том числе 2 тыс. 350 морских пехотинцев и более 7 тыс. 400 военнослужащих из состава других соединений и частей Вооруженных сил РФ”, - сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в целом с начала обострения ситуации в АРК российскими военнослужащими заблокированы и выведены из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачены 20 объектов и заблокированы 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачены 4 воинские части и заблокированы 37.

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И. о. Президента Украины Александр Турчинов заявил, что военного вмешательства Вооруженных Сил Украины в Крыму не будет, чтобы не подвергать опасности восточные области страны.

Вместе с тем и. о. министра обороны Украины Игорь Тенюх сегодня заявил, что Министерство обороны Украины рассматривает все варианты развития ситуации в Крыму, в том числе прорабатывает возможность военного присутствия на полуострове.