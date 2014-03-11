Москва окажет Севастополю "гуманитарную помощь": лекарства, транспорт и деньги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской мэрии, соответствующие постановление «Об оказании гуманитарной помощи городу Севастополю» принято на заседании правительства российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Севастополь будет отправлен гуманитарный груз, в состав которого вошли 30 единиц городского транспорта, 15 единиц коммунальной техники, специальный транспорт по линии социальной защиты населения, оборудование и средства ухода за пожилыми людьми и инвалидами, 20 тонн медикаментов, а также 30 комплектов для компьютерных классов в школах.

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Кроме того, правительство Москвы приняло решение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам-севастопольцам в размере 5 тыс. рублей (около 150 долл.) на человека.