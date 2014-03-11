Нелегитимная власть Крыма пытается "купить" украинских военных в Бахчисарае

Воинскую часть в Бахчисарае А3835 пытались переманить на сторону нелегитимной крымской власти.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель командира части Владимир Докучаев.

По его словам, во вторник в часть пришел председатель союза ветеранов-химиков господин Папура, который принес распоряжение от председателя координационного совета Севастопольского горправления Чалого.

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"Распоряжение касается конкретных выплат. То есть он предлагал нам сдаться и перейти на сторону крымского руководства, руководства Севастополя, это то же самое", - рассказал Докучаев.

"Конечно, он получил отказ", - отметил Докучаев.