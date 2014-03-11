Портнов опровергает информацию о получении российского гражданства

"Информация о получении мной российского гражданства не соответствует действительности. Я был и есть гражданином Украины. Также является ложью, что я работаю против Украины. Я поддерживаю свою страну и переживаю за нее, выступаю за территориальную целостность и единство Украины.

Также еще раз опровергаю информацию о наличии у меня счетов или активов за рубежом, а сведения о внесении меня в списки лиц, которым заморожены активы считаю целенаправленной ложью, направленной на мою дискредитацию.

Все политически мотивированные решения, принятые по мне будут обжалованы в компетентные органы Украины и Европы", - об этом говорится в заявлении Портнова, которое он лично передал УНИАН.

Напомним, нардеп Николай Княжицкий сегодня написал в Facebook о том, что Портнов находится в Москве и консультирует Совет Федерации относительно присоединения Крыма к России. Кроме этого, Княжицкий утверждал, что Портнов стал гражданином РФ.